«Спасают хоть что-то»: Российские ТЦ продают за бесценок

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на IBC Real Estate сообщило, что в первом квартале 2023 года в России не было открыто ни одного качественного торгового центра. Отмечается, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию около 305 тысяч квадратных метров торговой недвижимости, однако крупнейшие объекты, которые планировались к вводу на этот год, уже перенесены на более поздние сроки. Федяков подчеркнул, что сегодня нерентабельно не только строить, но и эксплуатировать торговые центры.

«Затраты управляющих компаний сегодня превышают доходы от арендаторов. Из-за этого ряд торговых центров, построенных за кредитные средства, в прошлом году были выставлены на продажу. Инвесторы попытались спасти хоть что-то, вынув оттуда деньги и рассчитавшись с кредиторами. Я не припомню ни одной успешной сделки за прошлый год. По крайней мере, в крупном бизнесе все заявленные к реализации объекты не были реализованы. В частности, Сбербанк пытался распродать дефолтных клиентов, но заявки на участие в тендерах не подавались по той цене, которую предлагал Сбербанк. У него тоже есть определенные параметры, Сбербанк не может распродать объекты по цене ниже понесенных затрат, иначе ему придется зафиксировать убыток», — отметил собеседник НСН.

В заключение Федяков добавил, что все больше торговых центров выставляются на продажу за бесценок.

«Буквально на этой неделе стало известно о планах продать один из крупнейших торговых центров в России — ТЦ “Галерея” в Санкт-Петербурге. Несколько лет назад он был куплен за миллиард долларов, что стало самой крупной сделкой на рынке торговой недвижимости. Посмотрим, за сколько сейчас корпорация Morgan Stanley сумеет продать этот объект. Подозреваю, что сумма будет куда ниже, чем миллиард долларов. Отмечу, что все это — лишь начало серьезного кризиса. Когда начнется череда банкротств управляющих компаний, торговые центры будут эксплуатироваться непонятно кем и как. Из-за этого пострадает и качество обслуживания потребителей», — подытожил он.

Ранее вице-президент Союза торговых центров по цифровой трансформации Ирина Пехова заявила, что торговые центры будут заполнять освободившиеся площади банками и школами, чтобы привлекать посетителей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

