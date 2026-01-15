Экс-глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией

Финляндии следует открыть границу с Россией. Как пишет RT, об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Пааво Вяюрюнен.

Оставшийся без туристов из РФ финский аэропорт закрыли до конца марта

В своей статье для издания Uusi Suomi он отметил, что Финляндия страдает от изоляции сильнее других странам. Открытие границ, по его мнению, необходимо для восстановления турпотока и деловой активности.

«Открытие восточной границы будет способствовать привлечению множества туристов. Благодаря этому отели и рестораны получат новых клиентов», — указал Вяюрюнен.

Экс-министр также добавил, что возобновление прямых связей не будет нарушать санкции, так как россияне путешествуют в Европу через Норвегию и Эстонию.

Ранее глава подразделения пограничной безопасности погранохраны Финляндии Юсси Напола заявил, что в случае открытия границы с Россией движение возобновят лишь частично, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
