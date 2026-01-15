Экс-глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией
Финляндии следует открыть границу с Россией. Как пишет RT, об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Пааво Вяюрюнен.
В своей статье для издания Uusi Suomi он отметил, что Финляндия страдает от изоляции сильнее других странам. Открытие границ, по его мнению, необходимо для восстановления турпотока и деловой активности.
«Открытие восточной границы будет способствовать привлечению множества туристов. Благодаря этому отели и рестораны получат новых клиентов», — указал Вяюрюнен.
Экс-министр также добавил, что возобновление прямых связей не будет нарушать санкции, так как россияне путешествуют в Европу через Норвегию и Эстонию.
Ранее глава подразделения пограничной безопасности погранохраны Финляндии Юсси Напола заявил, что в случае открытия границы с Россией движение возобновят лишь частично, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
