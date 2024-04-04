Минобороны ФРГ заподозрило РФ во влиянии на работу GPS в странах Балтии

Россия может нести ответственность за сбои в функционировании системы глобального позиционирования (GPS) в странах Прибалтики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей Министерства обороны Германии.

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По мнению ведомства, помехи в электромагнитном спектре могут исходить из Калининградской области. В Минобороны отметили, что последнее время сбои фиксируются все чаще.

«Постоянные нарушения работы глобальной навигационной спутниковой системы, весьма вероятно, имеют российское происхождение», - считают в оборонном ведомстве ФРГ.

В марте британские СМИ сообщили об отключении системы GPS на самолете министра обороны Великобритании Гранта Шэппса во время его пролета рядом с Калининградской областью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрибалтикаРоссияГермания

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