Минобороны ФРГ заподозрило РФ во влиянии на работу GPS в странах Балтии
Россия может нести ответственность за сбои в функционировании системы глобального позиционирования (GPS) в странах Прибалтики. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей Министерства обороны Германии.
По мнению ведомства, помехи в электромагнитном спектре могут исходить из Калининградской области. В Минобороны отметили, что последнее время сбои фиксируются все чаще.
«Постоянные нарушения работы глобальной навигационной спутниковой системы, весьма вероятно, имеют российское происхождение», - считают в оборонном ведомстве ФРГ.
В марте британские СМИ сообщили об отключении системы GPS на самолете министра обороны Великобритании Гранта Шэппса во время его пролета рядом с Калининградской областью, передает «Радиоточка НСН».
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