Минобороны ФРГ заподозрило РФ во влиянии на работу GPS в странах Балтии

По мнению ведомства, помехи в электромагнитном спектре могут исходить из Калининградской области. В Минобороны отметили, что последнее время сбои фиксируются все чаще.

«Постоянные нарушения работы глобальной навигационной спутниковой системы, весьма вероятно, имеют российское происхождение», - считают в оборонном ведомстве ФРГ.

В марте британские СМИ сообщили об отключении системы GPS на самолете министра обороны Великобритании Гранта Шэппса во время его пролета рядом с Калининградской областью, передает «Радиоточка НСН».

