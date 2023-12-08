В Финляндии обнаружили новый вид тараканов

Как заверяют специалисты, ранее он никогда не встречался на столь северных широтах.

Первоначально большие темно-коричневые тараканы были обнаружены в начале декабря неподалеку от города Оулу. Ученые считают, что их могли случайно завезти в страну туристы или дальнобойщики.

Этот вид называется дымный таракан. Его популяции могут распространять болезни и вызывать аллергические симптомы и астму.

Ранее разведка Франции обвинила Россию в распространении паники из-за нашествия клопов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

