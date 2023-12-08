В Финляндии обнаружили новый вид тараканов
Крупный вид тараканов обнаружен в Финляндии, сообщает Yle.
Как заверяют специалисты, ранее он никогда не встречался на столь северных широтах.
Первоначально большие темно-коричневые тараканы были обнаружены в начале декабря неподалеку от города Оулу. Ученые считают, что их могли случайно завезти в страну туристы или дальнобойщики.
Этот вид называется дымный таракан. Его популяции могут распространять болезни и вызывать аллергические симптомы и астму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru