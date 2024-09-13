В Финляндии не подтвердили запуск дронов на Россию

Генштаб Оборонительных сил Финляндии не подтвердил информацию о том, что с территории страны были запущены беспилотники на Россию, сообщает издание Yle.

Эксперт Хатылев: сбитые дроны над Мурманском не могли прилететь из Украины

Там указали, что территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против РФ.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия, которые входят в Североатлантический альянс, могли участвовать в атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Мурманскую область 11 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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