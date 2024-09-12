Эксперт Хатылев: сбитые дроны над Мурманском не могли прилететь из Украины
Сбитые 11 и 12 сентября над Мурманской областью беспилотники вряд ли могли прилететь из Украины. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС Сергей Хатылев.
Он отметил, что большинство дронов, используемых в конфликте, имеют ограниченный радиус действия и могут быть запущены только с близкого расстояния.
Эксперт предположил, что активность беспилотников в северном регионе может быть связана с проводимыми ВМС России учениями «Океан-2024» в Баренцевом и Норвежском морях. Хатылев считает, что западные страны проводят детальную разведку, чтобы спланировать боевые действия против российских вооруженных сил.
11 и 12 сентября аэропорты Мурмаши и Хибины приостановили прием и отправку самолетов по соображениям безопасности. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что над регионом были сбиты три беспилотных летательных аппарата, передает «Радиоточка НСН».
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