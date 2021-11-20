В Финляндии не исключают, что построят заграждения на границе с Россией
В Финляндии представители политических партий и гражданского общества обсуждают возможность строительства на границе с Россией заграждений от нелегальных мигрантов. По мнению финнов, это позволит направить мигрантов к контрольно-пропускным пунктам.
Недавно журналисты издания Iltalehti подняли тему строительства заграждений от мигрантов, которые могут попытаться попасть из Белоруссии через Россию в Финляндию и далее - в ЕС. По данным опроса специалистов, который провели журналисты, они назвали идею смехотворной из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, в том числе дорог.
Также нецелесообразным возведение заграждений назвал заместитель командующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари в интервью Yle.
Строительство заграждений на границе с Россией уже обсуждали, когда в Финляндии не хотели проникновения на территорию страны заболевших африканской чумой кабанов из России.
Ранее сообщалось, что на восточной границе Эстонии военнослужащие Сил обороны страны и сотрудники департамента полиции и погранохраны приступили к строительству временных пограничных заграждений.
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