В Финляндии не исключают, что построят заграждения на границе с Россией

В Финляндии представители политических партий и гражданского общества обсуждают возможность строительства на границе с Россией заграждений от нелегальных мигрантов. По мнению финнов, это позволит направить мигрантов к контрольно-пропускным пунктам.

В Белоруссии организуют логистический центр для мигрантов

Недавно журналисты издания Iltalehti подняли тему строительства заграждений от мигрантов, которые могут попытаться попасть из Белоруссии через Россию в Финляндию и далее - в ЕС. По данным опроса специалистов, который провели журналисты, они назвали идею смехотворной из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, в том числе дорог.

Также нецелесообразным возведение заграждений назвал заместитель командующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари в интервью Yle.

Строительство заграждений на границе с Россией уже обсуждали, когда в Финляндии не хотели проникновения на территорию страны заболевших африканской чумой кабанов из России.

Ранее сообщалось, что на восточной границе Эстонии военнослужащие Сил обороны страны и сотрудники департамента полиции и погранохраны приступили к строительству временных пограничных заграждений.

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ТЕГИ:МигрантыРоссияФинляндия
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