Эстония начала строить стену на границе с Россией
На восточной границе Эстонии военнослужащие Сил обороны страны и сотрудники департамента полиции и погранохраны приступили к строительству временных пограничных заграждений, сообщает ТАСС.
Работы ведут на северо-востоке Эстонии в Нарве, на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза.
«В настоящее время миграционное давление на Эстонию не увеличилось, но, если оно изменится, быстрая установка временных заграждений станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции», — прокомментировала строительство заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны по охране границы Эгерта Беличева.
Накануне стало известно, что Эстония приняла решение ввести временный запрет на полеты в приграничной зоне с Россией в связи с началом строительства заграждения.
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