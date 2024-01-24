МИД РФ: Действие договора с Финляндией о приграничном сотрудничестве прекращено
Россия вышла из двустороннего соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ, опубликовав соответствующее заявление на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что действие соглашения было прекращено 24 января. Уточняется, что Москва и Хельсинки подписали договор 13 апреля 2012 года.
Ранее, 17 января, государственная телерадиокомпания Yle сообщила, что финские пограничники построят дополнительные заграждения для предотвращения проникновения беженцев. Отмечается, что протяженность сухопутной границы РФ и Финляндии составляет около 1,3 тысячи километров, построить дополнительные заграждения на всем ее протяжении невозможно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru