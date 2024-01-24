МИД РФ: Действие договора с Финляндией о приграничном сотрудничестве прекращено

В документе отмечается, что действие соглашения было прекращено 24 января. Уточняется, что Москва и Хельсинки подписали договор 13 апреля 2012 года.

Ранее, 17 января, государственная телерадиокомпания Yle сообщила, что финские пограничники построят дополнительные заграждения для предотвращения проникновения беженцев. Отмечается, что протяженность сухопутной границы РФ и Финляндии составляет около 1,3 тысячи километров, построить дополнительные заграждения на всем ее протяжении невозможно, передает «Радиоточка НСН».

