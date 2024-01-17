Финляндия возведет дополнительные заграждения на границе с Россией

Погранслужба Финляндии не раскрывает информацию о типе заграждений и местах, где их установят.

При этом СМИ отметило, что протяженность сухопутной границы РФ и Финляндии составляет около 1,3 тысячи километров. Построить дополнительные заграждения на всем ее протяжении невозможно, констатировала телерадиокомпания.

По информации издания Ilta-Sanonat, Финляндия не будет открывать контрольно-пропускные пункты с Россией в феврале. Хельсинки продлил закрытие границы до 11 февраля 2024 года для предотвращения проникновения граждан третьих стран, напоминает «Радиоточка НСН».

