Финляндия возведет дополнительные заграждения на границе с Россией
Финские пограничники построят дополнительные заграждения для предотвращения проникновения беженцев, сообщила государственная телерадиокомпания Yle.
Погранслужба Финляндии не раскрывает информацию о типе заграждений и местах, где их установят.
При этом СМИ отметило, что протяженность сухопутной границы РФ и Финляндии составляет около 1,3 тысячи километров. Построить дополнительные заграждения на всем ее протяжении невозможно, констатировала телерадиокомпания.
По информации издания Ilta-Sanonat, Финляндия не будет открывать контрольно-пропускные пункты с Россией в феврале. Хельсинки продлил закрытие границы до 11 февраля 2024 года для предотвращения проникновения граждан третьих стран, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru