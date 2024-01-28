В Финляндии идет голосование на выборах президента

В голосовании принимает участие 4,2 млн финнов. Уточняется, что 1,9 млн граждан (44,7% избирателей) проголосовали досрочно.



Подсчет голосов после первого этапа выборов начнётся после закрытия избирательных участков - в 20:00 по местному времени. Второй этап голосования состоится 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберёт более 50% голосов.

Ранее кандидат в президенты Финляндии, экс-премьер страны Александр Стубб заявил, что не планирует в случае избрания поддерживать отношения с российскими властями до завершения конфликта на Украине. Об этом политик сообщил агентству Reuters.



