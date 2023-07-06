Финляндия ужесточит въезд для российских абитуриентов и владельцев недвижимости с 10 июля

Он отметил, что владельцы недвижимости теперь должны будут доказать, что, например, работы по техническому обслуживанию здания или ремонт действительно требуют их личного присутствия. При этом ограничения коснутся российских абитуриентов, которые хотят сдать экзамены в учебные заведения Финляндии. Отмечается, что въехать в страну смогут только поступающие на те учебные программы, которые ведут к получению квалификации или степени.

Кроме того, для деловых туристов может быть введено требование, по которому направлением командировки должна быть только Финляндия, а не какое-либо другое государство.

Ранее, 6 июля, глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что отношения между Россией и Финляндией могут стать прежними лишь после завершения спецоперации на Украине. По его словам, страна сделала свой выбор, заняв сторону Украины и вступив в Североатлантический альянс. Он также назвал закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге «жестким и асимметричным» решением, сообщает «Радиоточка НСН».

