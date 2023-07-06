Финляндия ужесточит въезд для российских абитуриентов и владельцев недвижимости с 10 июля
Финляндия ужесточит въезд для некоторых категорий россиян, в числе которых владельцы недвижимости, абитуриенты и деловые туристы. Об этом сообщил Yle со ссылкой на главу консульского отдела МИД страны Юсси Таннера.
Он отметил, что владельцы недвижимости теперь должны будут доказать, что, например, работы по техническому обслуживанию здания или ремонт действительно требуют их личного присутствия. При этом ограничения коснутся российских абитуриентов, которые хотят сдать экзамены в учебные заведения Финляндии. Отмечается, что въехать в страну смогут только поступающие на те учебные программы, которые ведут к получению квалификации или степени.
Кроме того, для деловых туристов может быть введено требование, по которому направлением командировки должна быть только Финляндия, а не какое-либо другое государство.
Ранее, 6 июля, глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что отношения между Россией и Финляндией могут стать прежними лишь после завершения спецоперации на Украине. По его словам, страна сделала свой выбор, заняв сторону Украины и вступив в Североатлантический альянс. Он также назвал закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге «жестким и асимметричным» решением, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Крыму обнаружили неопознанный беспилотник
- Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2023
- Зеленский сообщил о договоренностях о военном партнерстве с Болгарией
- Финляндия ужесточит въезд для российских абитуриентов и владельцев недвижимости с 10 июля
- В Москве арестовали Пашу Техника
- В России увеличили максимальный размер льготного кредита по сельской ипотеке
- Актер Павел Баршак избит ночью в Москве
- War Zone: ВСУ не понимают, как устроена российская бомба, взломавшая их оборону
- Си Цзиньпин признал наличие проблем с безопасностью в Китае
- Экономист Кабаков призвал защищаться от инфляции с помощью вкладов и инвестиций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru