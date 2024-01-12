Кандидат в президенты Финляндии отказался от политических контактов с Россией

«В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», — отметил Стубб.

В то же время экс-премьер указал, что продолжается взаимодействие пограничных служб Финляндии и России, также сотрудничают дипломаты двух государств, отмечает телеканал «360».

По словам Стубба, он не хотел бы ухудшения связей с РФ, пишет RT. Однако Москва «не является основным направлением внешней политики» для финской стороны.

Первый тур президентских выборов в Финляндии запланирован на 28 января, второй может пройти 11 февраля. По данным опросов, Стубб лидирует в гонке.

