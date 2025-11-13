РЖД оштрафовали за утечку базы сотрудников

Уточняется, что в суд обратилось Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. В ходе мониторинга ведомством установлен факт размещения в сети Интернет базы данных, в которой содержалось более 17 млн строк. Предполагается, что это персональные данные работников ОАО «РЖД».

В Роскомнадзоре допустили, что причиной утечки стали либо случайность, либо несанкционированный доступ, однако в компании эту версию опровергли, указав, что доступа извне к своим информационным системам не зафиксировали. При этом в ОАО «РЖД» не смогли доказать, что были приняты все необходимые меры для защиты персональных данных.

Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН»,что зарубежные хакеры воспринимают российские компании как законную цель, что стимулирует повышать безопасность данных.

