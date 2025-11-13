РЖД оштрафовали за утечку базы сотрудников

Арбитражный суд Москвы назначил ОАО «РЖД» штраф в размере 150 тысяч рублей за нарушение закона о персональных данных. Об этом со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile пишет «Газета.Ru».

В Бельгии украли данные со смартфонов миллионов абонентов

Уточняется, что в суд обратилось Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. В ходе мониторинга ведомством установлен факт размещения в сети Интернет базы данных, в которой содержалось более 17 млн строк. Предполагается, что это персональные данные работников ОАО «РЖД».

В Роскомнадзоре допустили, что причиной утечки стали либо случайность, либо несанкционированный доступ, однако в компании эту версию опровергли, указав, что доступа извне к своим информационным системам не зафиксировали. При этом в ОАО «РЖД» не смогли доказать, что были приняты все необходимые меры для защиты персональных данных.

Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН»,что зарубежные хакеры воспринимают российские компании как законную цель, что стимулирует повышать безопасность данных.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Алексей М
ТЕГИ:ШтрафРоскомнадзорРЖДУтечка

Горячие новости

Все новости

партнеры