В Финляндии допустил раскол в ЕС из-за Зеленского
Призыв украинского лидера Владимира Зеленского прекратить выдачу виз гражданам России может привести к расколу в Европейском союзе, заявил в Twitter экс-министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя.
Он считает, что разобщенность европейских стран на этот счет сыграет на руку российским властям. Туомиоя при рассмотрении вопроса визового режима для россиян призвал Евросоюз прийти к единой позиции, так как «нарушение единства придется только на руку Путину».
Политик также поддержал канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал не ограничивать выдачу виз всем рсосийским гражданам.
Напомним, Шольц повторил за украинским лидером Владимиром Зеленским размышление о том, что странам Европы не стоит ограничивать выдачу виз для граждан России, которые выступают против своих властей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- Российское посольство: действия властей США повышают ядерные риски в мире
- В Финляндии допустил раскол в ЕС из-за Зеленского
- СМИ: РФ нанесет удар по Лондону, если НАТО нападет на Крым
- Число жертв взрыва в Ереване увеличилось до 10 человек
- СМИ: потеря доступа к Черному морю превратит Украину в государство-обрубок
- Зеленский анонсировал создание «консультативного совета по деоккупации Крыма»
- Госдеп: конгрессмены США продолжат визиты на Тайвань
- СМИ: глава ФБР мог использовать самолеты ведомства для личных целей
- Исследование: ядерная война РФ и США может привести к гибели более пяти миллиардов людей
- В Microsoft заявили о «российской» киберугрозе, цель которой - НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru