В Финляндии допустил раскол в ЕС из-за Зеленского

Призыв украинского лидера Владимира Зеленского прекратить выдачу виз гражданам России может привести к расколу в Европейском союзе, заявил в Twitter экс-министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя.

Зеленский предложил Западу запретить въезд россиянам

Он считает, что разобщенность европейских стран на этот счет сыграет на руку российским властям. Туомиоя при рассмотрении вопроса визового режима для россиян призвал Евросоюз прийти к единой позиции, так как «нарушение единства придется только на руку Путину».

Политик также поддержал канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал не ограничивать выдачу виз всем рсосийским гражданам.

Напомним, Шольц повторил за украинским лидером Владимиром Зеленским размышление о том, что странам Европы не стоит ограничивать выдачу виз для граждан России, которые выступают против своих властей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеВизыШольцЕвросоюзУкраинаВладимир Зеленский
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