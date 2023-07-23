В Финляндии без российских туристов обанкротилась аутлет-деревня

Аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа в Финляндии стала пустой из-за отсутствия гостей из России, сообщает Ilta-Sanomat.

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Это произошло на фоне закрытие границ для россиян осенью 2022 года. В октябре владельцы объявили о банкротстве.

Открытие Zsar Outlet Village произошло в ноябре 2018 года. Инвестиции оценивались в €40 млн.

Ранее стало известно, что Финляндия запретила россиянам въезд в ЕС через свою территорию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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