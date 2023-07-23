В Финляндии без российских туристов обанкротилась аутлет-деревня

Это произошло на фоне закрытие границ для россиян осенью 2022 года. В октябре владельцы объявили о банкротстве.

Открытие Zsar Outlet Village произошло в ноябре 2018 года. Инвестиции оценивались в €40 млн.

Ранее стало известно, что Финляндия запретила россиянам въезд в ЕС через свою территорию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

