В Финляндии без российских туристов обанкротилась аутлет-деревня
23 июля 202307:01
Аутлет-деревня Zsar недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа в Финляндии стала пустой из-за отсутствия гостей из России, сообщает Ilta-Sanomat.
Это произошло на фоне закрытие границ для россиян осенью 2022 года. В октябре владельцы объявили о банкротстве.
Открытие Zsar Outlet Village произошло в ноябре 2018 года. Инвестиции оценивались в €40 млн.
Ранее стало известно, что Финляндия запретила россиянам въезд в ЕС через свою территорию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru