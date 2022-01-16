Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене
Социальная сеть Facebook поставила блокировку на официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Инцидент произошел в пятницу, 14 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российской делегации Константин Гаврилов.
«В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент», - пояснил Гаврилов.
Он заявил, что на страничке в Facebook участники делегации делали репосты заявлений руководства России и МИД РФ.
В связи с произошедшим делегация планирует обратиться к руководству ОБСЕ.
В феврале 2021 года сеть уже блокировала аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене микроблогов Twitter.
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