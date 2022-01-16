Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене

Путин на следующей неделе проведет переговоры с иранским коллегой Раиси в Москве СМИ: российский ВПК опережает США по продажам боевой авиации СМИ: теннисист Джокович покинул Австралию, вылетев из Мельбурна рейсом в Дубай Синоптики: в понедельник в центре России ожидается мощный североатлантический циклон со снегопадами средней интенсивности и метелями