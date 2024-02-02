В Евросовете назвали выделение Киеву 50 млрд евро сигналом для США
Решение руководителей стран Европейского союза о выделении Украине 50 млрд евро является сигналом для США, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля.
По его словам, решение стран ЕС — это «сигнал США и партнерам о поддержке Украины».
Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что решение Евросоюза (ЕС) о выделении Киеву 50 миллиардов евро опровергает разговоры об усталости Запада от конфликта на Украине. По его словам, Европа продемонстрировала «умение принимать значимые решения без оглядки на остальных», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru