В Евросовете назвали выделение Киеву 50 млрд евро сигналом для США

По его словам, решение стран ЕС — это «сигнал США и партнерам о поддержке Украины».

Ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что решение Евросоюза (ЕС) о выделении Киеву 50 миллиардов евро опровергает разговоры об усталости Запада от конфликта на Украине. По его словам, Европа продемонстрировала «умение принимать значимые решения без оглядки на остальных», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

