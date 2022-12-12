В Евросоюзе заявили о гарантии обеспеченности газом текущей зимой
Европейский союз уже гарантировал себе обеспеченность природным газом на эту зиму, исключив угрозу энергобезопасности. Об этом заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что подземные хранилища стран ЕС заполнены более чем на 90%, такой уровень достигнут раньше планового срока.
Основной остающейся проблемой глава исполнительной власти ЕС назвала обеспеченность стран объединения газом на следующий отопительный сезон. По её словам, Европа может столкнуться с нехваткой до 30 миллиардов кубометров голубого топлива, что составляет менее 10% от совокупного объёма потребления.
При этом она сослалась на соответствующий прогноз Международного энергетического агентства. В качестве решения проблемы фон дер Ляйен назвала механизм совместных закупок. Она призвала участников ЕС как можно оперативно передать Брюсселю соответствующие полномочия для его запуска.
Проект предполагает закупку через данный механизм до 15% всего топлива, необходимого для стран объединения. При этом подчёркивается, что газ должен быть не российского происхождения.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Турция попросила у «Газпрома» скидку на российский газ, а также отсрочку по платежам.
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