В Евросоюзе заявили о гарантии обеспеченности газом текущей зимой

Европейский союз уже гарантировал себе обеспеченность природным газом на эту зиму, исключив угрозу энергобезопасности. Об этом заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что подземные хранилища стран ЕС заполнены более чем на 90%, такой уровень достигнут раньше планового срока.

Основной остающейся проблемой глава исполнительной власти ЕС назвала обеспеченность стран объединения газом на следующий отопительный сезон. По её словам, Европа может столкнуться с нехваткой до 30 миллиардов кубометров голубого топлива, что составляет менее 10% от совокупного объёма потребления.