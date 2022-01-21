В Евросоюзе задумались о введении обязательной вакцинации от коронавируса
Страны - члены ЕС уже заявили о намерениях обсудить вопрос о необходимости повсеместного введения обязательной вакцинации от COVID -19. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в своём интервью газете El Pais.
В нём она утверждает, что в связи с тем давлением, какое коронавирус оказывает на системы здравоохранения отдельных европейских стран, пришло время обсудить данную проблему и ввести обязательную вакцинацию в Евросоюзе. В то же время еврокомиссар уточнила, что Брюссель, конечно, не может приказать всем делать прививки, но убеждение всегда лучше принуждения.
«Этот вирус все еще остается опасным», - подчеркнула Кириакидес.
Она также напомнила, что вакцины по-прежнему обеспечивают хороший уровень защиты от тяжелого течения заболевания и госпитализации, когда речь идет об «омикроне».
Ранее в ООН выразили опасения, что новые штаммы COVID-19 угрожают прогрессу вакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,0 млн+49 513 / сут.
Умерли
325 тыс.+692 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+24 719 / сут.
- Путин заявил, что Киев продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений
- Участникам откровенной фотосессии у мечети Москвы предъявлены обвинения
- В Евросоюзе задумались о введении обязательной вакцинации от коронавируса
- Прирост числа заболевших COVID-19 в Москве бьёт рекорды
- Бутина обвинила Блинкена в попытке «расшатать ситуацию» в России
- Песков призвал депутатов не допустить роста напряжённости в Донбассе при обсуждении ЛНР и ДНР
- Песков не исключил перенос послания Путина Федеральному собранию
- Рок-певец Meat Loaf умер в США
- В Кремле отметили важность приглашения представителей Донбасса к переговорам по урегулированию в регионе
- В России зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-19 за всю пандемию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru