В Евросоюзе задумались о введении обязательной вакцинации от коронавируса

Страны - члены ЕС уже заявили о намерениях обсудить вопрос о необходимости повсеместного введения обязательной вакцинации от COVID -19. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в своём интервью газете El Pais.

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В нём она утверждает, что в связи с тем давлением, какое коронавирус оказывает на системы здравоохранения отдельных европейских стран, пришло время обсудить данную проблему и ввести обязательную вакцинацию в Евросоюзе. В то же время еврокомиссар уточнила, что Брюссель, конечно, не может приказать всем делать прививки, но убеждение всегда лучше принуждения.

«Этот вирус все еще остается опасным», - подчеркнула Кириакидес.

Она также напомнила, что вакцины по-прежнему обеспечивают хороший уровень защиты от тяжелого течения заболевания и госпитализации, когда речь идет об «омикроне».

Ранее в ООН выразили опасения, что новые штаммы COVID-19 угрожают прогрессу вакцинации.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЗдравоохранениеКоронавирусПандемияЕвросоюз
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