В Евросоюзе задумались о введении обязательной вакцинации от коронавируса

В нём она утверждает, что в связи с тем давлением, какое коронавирус оказывает на системы здравоохранения отдельных европейских стран, пришло время обсудить данную проблему и ввести обязательную вакцинацию в Евросоюзе. В то же время еврокомиссар уточнила, что Брюссель, конечно, не может приказать всем делать прививки, но убеждение всегда лучше принуждения.

«Этот вирус все еще остается опасным», - подчеркнула Кириакидес.

Она также напомнила, что вакцины по-прежнему обеспечивают хороший уровень защиты от тяжелого течения заболевания и госпитализации, когда речь идет об «омикроне».

Ранее в ООН выразили опасения, что новые штаммы COVID-19 угрожают прогрессу вакцинации.

