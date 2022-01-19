В ООН выразили опасения, что новые штаммы COVID-19 угрожают прогрессу вакцинации
Новые штаммы коронавируса угрожают достигнутому процессу вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя 76 сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахида.
«Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это угрожает свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за прошедшие два года», — отметил председатель Генассамблеи ООН в ходе первого заседания в 2022 году.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о снятии большинства антиковидных мер. Так, со следующей недели в стране отменяются вакцинные паспорта и обязательное ношение масок в общественных местах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru