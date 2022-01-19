В ООН выразили опасения, что новые штаммы COVID-19 угрожают прогрессу вакцинации

Новые штаммы коронавируса угрожают достигнутому процессу вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя 76 сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахида.

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«Новые варианты будут появляться, некоторые из них могут быть более смертельными или способными обходить действие вакцин. Это угрожает свести на нет весь прогресс, которого мы достигли за прошедшие два года», — отметил председатель Генассамблеи ООН в ходе первого заседания в 2022 году.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о снятии большинства антиковидных мер. Так, со следующей недели в стране отменяются вакцинные паспорта и обязательное ношение масок в общественных местах.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:Генассамблея ООНВакцинаКоронавирус
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