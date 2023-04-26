В Евросоюзе предложили ввести безвизовый режим с Арменией
26 апреля 202312:39
Член парламента Швеции Бьорн Седер предложил главе внешнеполитического ведомства страны Тобиасу Билльстрему обсудить вопрос введения безвизового режима с Евросоюзом для граждан Армении. Об этом сообщает RT.
Депутат пояснил, что Армения «все больше разворачивается к Западу» и «желает разорвать связи с Россией», а безвизовый режим позволит стране сблизиться с Евросоюзом.
Ранее Грузия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и с марта 2017 года между ними действует безвизовый режим.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru