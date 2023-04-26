В Евросоюзе предложили ввести безвизовый режим с Арменией

Депутат пояснил, что Армения «все больше разворачивается к Западу» и «желает разорвать связи с Россией», а безвизовый режим позволит стране сблизиться с Евросоюзом.

Ранее Грузия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и с марта 2017 года между ними действует безвизовый режим.

