В Евросоюзе предложили ввести безвизовый режим с Арменией

Член парламента Швеции Бьорн Седер предложил главе внешнеполитического ведомства страны Тобиасу Билльстрему обсудить вопрос введения безвизового режима с Евросоюзом для граждан Армении. Об этом сообщает RT.

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Депутат пояснил, что Армения «все больше разворачивается к Западу» и «желает разорвать связи с Россией», а безвизовый режим позволит стране сблизиться с Евросоюзом.

Ранее Грузия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и с марта 2017 года между ними действует безвизовый режим.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Безвизовый РежимАрменияЕвросоюз

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