В Европе зарегистрировали 7 млн случаев COVID-19
Более 7 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано за первую неделю 2022 года в Европе. Об этом на брифинге заявил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
По его словам, по состоянию на 10 января 26 стран сообщают, что более 1% их населения заболевает коронавирусом еженедельно. Клюге отметил, что 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях омикрон-штамма.
Клюге подчеркнул, что штамм «омикрон» быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что в 2022 году возможна «усиленная» мутация коронавируса, и призывал к адаптации существующих вакцин под новый штамм, который значительно отличается от уханьского «оригинала».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru