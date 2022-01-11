В Европе зарегистрировали 7 млн случаев COVID-19

По его словам, по состоянию на 10 января 26 стран сообщают, что более 1% их населения заболевает коронавирусом еженедельно. Клюге отметил, что 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях омикрон-штамма.

Клюге подчеркнул, что штамм «омикрон» быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что в 2022 году возможна «усиленная» мутация коронавируса, и призывал к адаптации существующих вакцин под новый штамм, который значительно отличается от уханьского «оригинала».

