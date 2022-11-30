В Европе задумались о потолке для нефти из России в 60 долларов за баррель

Сообщается, что такая цена подошла бы большинству членов НАТО и стран G7. При этом участники обсуждения еще не определились с конечной стоимостью.

В ходе переговоров по потолку цен на прошлой неделе возникли разногласия. Польша и страны Балтии назвали текущие предложения по цене 62 доллара за баррель слишком щедрыми для Москвы. Греция и другие поставщики, напротив, настаивали на стоимости российской нефти не ниже 70 долларов за баррель.

Ранее газета Financial Times заявила, что предложение Польши снизить вдвое потолок цен на российскую нефть может нарушить единство Евросоюза. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

