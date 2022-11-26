Россия запретит продавать нефть странам после их введения потолка цен
В администрации президента РФ готовится указ, который запретит отечественным компаниям и любым трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и организациям, которые решат ввести на нее предельную цену, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.
«Кремль готовит президентский указ, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее кому-либо, кто участвует в ценовом потолке», — отмечает агентство.
По данным издания, в указе планируется запретить любое упоминание предельной цены в коммерческих контрактах на нефтепродукты из России. Также документ лишит возможности передавать российское сырье в страны, присоединившиеся к потолку цен, пишет Газета.ru.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что введение потолка цен на нефть из России негативно скажется на всем рынке, который столкнется с дефицитом и сокращением инвестиций в дальнейшее развитие отрасли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
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