В Европе с марта 2025 года разрешат охоту на волков
Европейские страны приняли решение о понижении охранного статуса волков, что позволит начать охоту на этих хищников с марта 2025 года, сообщает Reuters. Согласно изменениям в Бернской конвенции, волки будут переведены из категории «строго охраняемых» в статус «охраняемых», что откроет возможность для регулирования их численности в связи с увеличением популяции и воздействием на сельское хозяйство.
По данным агентства, одним из сторонников этой меры выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая еще в 2023 году заявила, что если волки больше не угрожают исчезновению в отдельных регионах, их численность нужно контролировать, в том числе путем охоты.
Одним из факторов, повлиявших на решение, стало усиление проблем, связанных с волками, например, нападения на домашний скот в Германии, особенно в Саксонии и Баварии, а также миграция хищников в Люксембург.
Фон дер Ляйен поддержала изменение закона, в том числе после того как в 2022 году волк растерзал пони, принадлежащую ей. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и способствовал принятию нового решения, передает «Радиоточка НСН».
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