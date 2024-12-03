В Европе с марта 2025 года разрешат охоту на волков

Европейские страны приняли решение о понижении охранного статуса волков, что позволит начать охоту на этих хищников с марта 2025 года, сообщает Reuters. Согласно изменениям в Бернской конвенции, волки будут переведены из категории «строго охраняемых» в статус «охраняемых», что откроет возможность для регулирования их численности в связи с увеличением популяции и воздействием на сельское хозяйство.

По данным агентства, одним из сторонников этой меры выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая еще в 2023 году заявила, что если волки больше не угрожают исчезновению в отдельных регионах, их численность нужно контролировать, в том числе путем охоты.