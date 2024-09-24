В Европе разработали инициативу по восстановлению контактов с РФ

По его словам, в случае неудачи он с коллегами будет действовать самостоятельно в рамках мандатов. Депутат отметил, что связи Европейского союза с Россией через посредников, которые начались после 2014 года, когда в Европе официально приостановили прямые контакты с РФ, являются «неконструктивным подходом».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа в будущем должна пересмотреть свои отношения с Москвой ради мира на всем континенте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

