В Европе разработали инициативу по восстановлению контактов с РФ
В Европарламенте хотят призвать восстановить диалог с Москвой в рамках парламентского сотрудничества, сообщают «Известия» со ссылкой на одного из авторов инициативы евродепутата Милана Угрика.
По его словам, в случае неудачи он с коллегами будет действовать самостоятельно в рамках мандатов. Депутат отметил, что связи Европейского союза с Россией через посредников, которые начались после 2014 года, когда в Европе официально приостановили прямые контакты с РФ, являются «неконструктивным подходом».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа в будущем должна пересмотреть свои отношения с Москвой ради мира на всем континенте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru