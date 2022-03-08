Новак допустил зеркальный ответ на запрет «Северного потока-2»
Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа по трубопроводу «Северный поток-1», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Новака.
По его словам, Москва бы могла в связи с необоснованными обвинениями в свой адрес и запретом в отношении «Северного потока-2» принять зеркальные меры. Речь идет о наложении эмбарго на прокачку газа по «Северному потоку-1», который сейчас, по словам Новака, загружен на 100 процентов.
По его словам, Россия пока не прибегает к подобным шагам, несмотря на то, что политики в Европе своими заявлениями и обвинениями подталкивают ее к этому.
Также вице-премьер заявил, что Россия не причастна к резкому росту мировых цен на нефть и газ, это является следствие заявлений политиков Европы.
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