В Европарламенте рассказали, почему США выгодны диверсии на «Северных потоках»

«Некоторые предлагают, чтобы расследование вообще проводили одни Соединенные Штаты. Это просто несерьезно», – заявил он. Народный избранник отметил, что не знает, кто стоит за подрывом газопроводов, но именно Вашингтон получает выгоду от этой диверсии, а также именно президент США Джо Байден мечтал, чтобы газопровод перестал функционировать.

«А выгоду получают США со своим сжиженным газом», – отметил Мариани. По его словам, в «дураках» в этой истории остается именно Евросоюз.

Самолет-разведчик ВМС США пролетел над районом аварии на газопроводе «Северный поток — 2» спустя несколько часов после ЧП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

