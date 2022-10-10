В Европарламенте рассказали, почему США выгодны диверсии на «Северных потоках»
Россия должна принимать участие в расследовании диверсии на трубопроводах «Северный поток», потому что она является пострадавшей стороной, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на депутата Европарламента Тьери Мариани.
«Некоторые предлагают, чтобы расследование вообще проводили одни Соединенные Штаты. Это просто несерьезно», – заявил он. Народный избранник отметил, что не знает, кто стоит за подрывом газопроводов, но именно Вашингтон получает выгоду от этой диверсии, а также именно президент США Джо Байден мечтал, чтобы газопровод перестал функционировать.
«А выгоду получают США со своим сжиженным газом», – отметил Мариани. По его словам, в «дураках» в этой истории остается именно Евросоюз.
Самолет-разведчик ВМС США пролетел над районом аварии на газопроводе «Северный поток — 2» спустя несколько часов после ЧП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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