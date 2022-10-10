В Европарламенте рассказали, почему США выгодны диверсии на «Северных потоках»

Россия должна принимать участие в расследовании диверсии на трубопроводах «Северный поток», потому что она является пострадавшей стороной, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на депутата Европарламента Тьери Мариани.

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«Некоторые предлагают, чтобы расследование вообще проводили одни Соединенные Штаты. Это просто несерьезно», – заявил он. Народный избранник отметил, что не знает, кто стоит за подрывом газопроводов, но именно Вашингтон получает выгоду от этой диверсии, а также именно президент США Джо Байден мечтал, чтобы газопровод перестал функционировать.

«А выгоду получают США со своим сжиженным газом», – отметил Мариани. По его словам, в «дураках» в этой истории остается именно Евросоюз.

Самолет-разведчик ВМС США пролетел над районом аварии на газопроводе «Северный поток — 2» спустя несколько часов после ЧП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:СШАСеверный ПотокСеверный Поток-2Европарламент
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