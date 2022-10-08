В конце сентября на «Северном потоке-2», а также на «Северном потоке» зафиксировали снижение давления и утечки. Власти Германии и Дании допустили, что причиной ЧП могла быть диверсия.

По данным Reuters, самолет P-8A Poseidon вылетел из Исландии и находился над Северным морем в момент аварии на трубопроводе. До этого воздушное судно сделало два круга над Польшей и направилось в Балтику в район, где пролегает «Северный поток-2».

Как заявили в ВМС, полет не связан с авариями на газопроводах. При этом изучившие полетные данные специалисты выяснили, что самолеты США в разное время приближались к району аварии на 24 и 4 километра.

