Посол РФ объяснил русофобией слухи о причастности России к ЧП на «Северных потоках»

«Сейчас идут эти спекуляции, что русские сами взорвали свой газопровод. Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов», — цитирует дипломата РИА Новости.

Как отметил Разов, Россия на протяжении 50 лет стабильно поставляла газ в Европу, в том числе, в Италию, пишет RT.

Ранее стало известно о падении давления и утечках на «Северных потоках». Инциденты произошли в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Специалисты обнаружили на трубопроводах повреждения. Шведская Служба безопасности провела расследование, которое усилило подозрения о том, что причиной утечек стала диверсия, пишет РИА ФАН.

