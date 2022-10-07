Посол РФ объяснил русофобией слухи о причастности России к ЧП на «Северных потоках»
Слухи о причастности России к авариям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — влияние «русофобской пропаганды». Об этом заявил посол РФ в Италии Сергей Разов.
«Сейчас идут эти спекуляции, что русские сами взорвали свой газопровод. Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов», — цитирует дипломата РИА Новости.
Как отметил Разов, Россия на протяжении 50 лет стабильно поставляла газ в Европу, в том числе, в Италию, пишет RT.
Ранее стало известно о падении давления и утечках на «Северных потоках». Инциденты произошли в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Специалисты обнаружили на трубопроводах повреждения. Шведская Служба безопасности провела расследование, которое усилило подозрения о том, что причиной утечек стала диверсия, пишет РИА ФАН.
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