В Европарламенте призвали выдать Киеву 800 тысяч проживающих в ЕС украинцев

По его словам, это почти 800 тысяч украинцев, нарушивших законы и «нелегально бежавших из страны».

«Президент Украины Владимир Зеленский будучи в Таллине ясно сказал: им нужны мужчины, им нужно больше мужчин, поскольку тысячи человек погибли со стороны Украины... Мы должны помочь Украине с этими мужчинами», - заключил Мадисон.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что депутатов и чиновников в стране могут лишить брони от мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

