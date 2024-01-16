В Европарламенте призвали выдать Киеву 800 тысяч проживающих в ЕС украинцев
Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон заявил, что странам Евросоюза следует выдать Киеву проживающих на территории объединения украинских мужчин, сообщает ТАСС.
По его словам, это почти 800 тысяч украинцев, нарушивших законы и «нелегально бежавших из страны».
«Президент Украины Владимир Зеленский будучи в Таллине ясно сказал: им нужны мужчины, им нужно больше мужчин, поскольку тысячи человек погибли со стороны Украины... Мы должны помочь Украине с этими мужчинами», - заключил Мадисон.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что депутатов и чиновников в стране могут лишить брони от мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru