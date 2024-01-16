В Европарламенте призвали выдать Киеву 800 тысяч проживающих в ЕС украинцев

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон заявил, что странам Евросоюза следует выдать Киеву проживающих на территории объединения украинских мужчин, сообщает ТАСС.

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По его словам, это почти 800 тысяч украинцев, нарушивших законы и «нелегально бежавших из страны».

«Президент Украины Владимир Зеленский будучи в Таллине ясно сказал: им нужны мужчины, им нужно больше мужчин, поскольку тысячи человек погибли со стороны Украины... Мы должны помочь Украине с этими мужчинами», - заключил Мадисон.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что депутатов и чиновников в стране могут лишить брони от мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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