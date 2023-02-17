США предупредили о колоссальных последствиях из-за ситуации с «Северными потоками»

Подрыв «Северных потоков» будет иметь для США ужасающие последствия в долгосрочной перспективе. Об этом заявил журналист Сеймур Херш, передает Democracy Now. Ранее Херш опубликовал расследование, в котором указал на причастность Вашингтона к подрыву газопроводов.

По его словам, власти США игнорируют этот вопрос, а некоторые СМИ даже перестали поднимать эту тему по поручению сверху. При этом он отметил, что ситуация не пройдет бесследно, в будущем это может стать толчком для выхода некоторых стран из НАТО.

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Накануне Херш заявил, что Соединенные Штаты совершили теракты на «Северных потоках» из-за опасений, что Германия согласится ввести вторую нитку газопровода в эксплуатацию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы заявил, что Россия должна подсчитать и взыскать с виновных в подрыве «Северных потоков».

Вашингтон уже назвал данные о причастности США к подрыву «Северных потоков» ложью, официального расследования не будет, заявил бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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