По словам парламентария, внутри ЕС есть сторонники более активного участия в украинском конфликте, в частности, Польша и Прибалтика. Мариани отметил, что намерения этих стран объясняются попытками «свести какие-то старые счеты» после распада СССР.

Депутат ЕП заявил, что не хочет, чтобы Франция подключалась к конфликту на Украине «на стороне государства, которое вызывает симпатии за счет пропаганды и игры на эмоциях», с которым Париж не состоит в альянсе.

Кроме того, Мариани считает, что президент Украины Владимир Зеленский «не желает мира» и пытается втянуть Европу в «бесконечный конфликт». Как отметил депутат, Киев совершает преступления, нанося удары по гражданским домам, и «ничего не завершилось с 2014 года».

«Европу затягивает в опасную спираль, и сегодня мы должны задаться вопросом о том, как добиться мира», - добавил Мариани.

