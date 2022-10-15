В Европарламенте обвинили Запад в попытке ослабить ЕС через конфликт на Украине

Некоторые партнеры Евросоюза «мечтают», что конфликт на Украине затянется на три года, и экономика региона ослабнет за счет большего втягивания стран в противостояние. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в эфире телеканала BFMTV.

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По словам парламентария, внутри ЕС есть сторонники более активного участия в украинском конфликте, в частности, Польша и Прибалтика. Мариани отметил, что намерения этих стран объясняются попытками «свести какие-то старые счеты» после распада СССР.

Депутат ЕП заявил, что не хочет, чтобы Франция подключалась к конфликту на Украине «на стороне государства, которое вызывает симпатии за счет пропаганды и игры на эмоциях», с которым Париж не состоит в альянсе.

Кроме того, Мариани считает, что президент Украины Владимир Зеленский «не желает мира» и пытается втянуть Европу в «бесконечный конфликт». Как отметил депутат, Киев совершает преступления, нанося удары по гражданским домам, и «ничего не завершилось с 2014 года».

«Европу затягивает в опасную спираль, и сегодня мы должны задаться вопросом о том, как добиться мира», - добавил Мариани.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюзЕвропарламент
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