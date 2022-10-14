В Китае предупредили, что Европу без России ждут деиндустриализация и потеря триллионов долларов

Как отмечается в материале, Европа потеряет «триллионы инвестиционного капитала», а уровень жизни в регионе резко снизится.

«Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными», — пишет Asia Times.

Китайское издание указывает, что Европа после осознания своего положения окажется в одиночестве. Россия повернется на Восток, пишет «Свободная пресса». При этом США, вероятно, сосредоточатся на решении собственных проблем, отмечает РИА ФАН.

