В Китае предупредили, что Европу без России ждут деиндустриализация и потеря триллионов долларов
Европа без России может столкнуться с деиндустриализацией и потерять огромные суммы денег. Об этом пишет Asia Times.
Как отмечается в материале, Европа потеряет «триллионы инвестиционного капитала», а уровень жизни в регионе резко снизится.
«Добавьте к этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и необузданную инфляцию — и мрачные сценарии покажутся вполне оправданными», — пишет Asia Times.
Китайское издание указывает, что Европа после осознания своего положения окажется в одиночестве. Россия повернется на Восток, пишет «Свободная пресса». При этом США, вероятно, сосредоточатся на решении собственных проблем, отмечает РИА ФАН.
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