В Еврокомиссии сообщили, кто отвечает за изъятую у россиян на границе валюту
Национальные власти могут решать, как распоряжаться валютой, которая была изъята у граждан России на границе, сообщает РБК со ссылкой на представителя Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам.
«Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами», — заявил он.
Тем временем, валютные счета граждан России фактически являются рублевыми. Банки без затруднений могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в российской национальной валюте, но исполнение обязательств платежом в «токсичных валютах» становится все более проблематичным.
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