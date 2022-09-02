В Еврокомиссии сообщили, кто отвечает за изъятую у россиян на границе валюту

МАГАТЭ сохранит постоянную миссию на Запорожской АЭС Шольц заявил о необходимости избежать прямого конфликта с РФ Начало пассажирского ж/д сообщения Крыма с Херсоном и Запорожьем пока откладывается Путин поддержал создание детского центра в Калининграде по типу «Артека» Первый центр для одаренных незрячих детей открылся в Москве