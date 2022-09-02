В Еврокомиссии сообщили, кто отвечает за изъятую у россиян на границе валюту

Национальные власти могут решать, как распоряжаться валютой, которая была изъята у граждан России на границе, сообщает РБК со ссылкой на представителя Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам.

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«Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами», — заявил он.

Тем временем, валютные счета граждан России фактически являются рублевыми. Банки без затруднений могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в российской национальной валюте, но исполнение обязательств платежом в «токсичных валютах» становится все более проблематичным.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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