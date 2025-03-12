В Еврокомиссии призвали готовиться к войне с Россией
12 марта 202502:02
Европа должна готовиться к войнам, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает РИА Новости.
По его словам, это необходимо, чтобы не допустить военных конфликтов в будущем. Политик имел в виду некую «угрозу» со стороны России.
При этом он не объяснил, чем именно Москва угрожает Европе, но призвал продолжать поддерживать и защищать Украину, чтобы добиться мира через силу.
Ранее стало известно, что финские власти призывают граждан готовиться к войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru