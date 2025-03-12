В Еврокомиссии призвали готовиться к войне с Россией

По его словам, это необходимо, чтобы не допустить военных конфликтов в будущем. Политик имел в виду некую «угрозу» со стороны России.

При этом он не объяснил, чем именно Москва угрожает Европе, но призвал продолжать поддерживать и защищать Украину, чтобы добиться мира через силу.

Ранее стало известно, что финские власти призывают граждан готовиться к войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

