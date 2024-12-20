В МИД заявили, что НАТО готовится к войне с Россией

НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией, агрессивное поведение блока учитывают в планировании в области обороны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью «Комсомольской правде».

Дипломат отметил, что общий курс Североатлантического альянса представляет опасность для России и архитектуры глобальной и региональной безопасности. Москва объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» союзников блока на долгосрочную перспективу.

По словам Грушко, НАТО, демонизируя намерения РФ, хочет добиться превосходства во всех операционных средах. Альянс непрерывно наращивает военные контингенты вблизи российских границ, проводит учения с отработкой наступательных действий, развивает логистическую инфраструктуру для переброски солдат, оружия и техники.

«Если суммировать – НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Наши предложения по укреплению военной безопасности были отклонены США и их союзниками. Агрессивное поведение НАТО и связанные с ним прямые риски безопасности... учитываются в нашем военном строительстве и в процессе планирования в области обороны», — подчеркнул дипомат.

Грушко добавил, что безопасность страны будет обеспечена при любых сценариях.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил об увеличении активности НАТО у российских границ, напоминает «Свободная пресса».

