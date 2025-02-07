Посол: Финские власти призывают граждан готовиться к войне
7 февраля 202504:30
Власти Финляндии призывают граждан готовиться к войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в этой стране Павла Кузнецова.
По его словам, нагнетается «атмосфера военного психоза», ведется запугивание «агрессивными планами России».
Дипломат отметил, что в Финляндии поощряются инициативы по поддержанию военных навыков у населения, активизируется благоустройство бомбоубежищ, расширяется сеть стрелковых клубов.
Кузнецов указал, что НАТО разместит новые силы в Финляндии в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
- Кобахидзе исключил возможность восстановления дипотношений Грузии с Россией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru