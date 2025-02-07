Посол: Финские власти призывают граждан готовиться к войне

Власти Финляндии призывают граждан готовиться к войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в этой стране Павла Кузнецова.

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По его словам, нагнетается «атмосфера военного психоза», ведется запугивание «агрессивными планами России».

Дипломат отметил, что в Финляндии поощряются инициативы по поддержанию военных навыков у населения, активизируется благоустройство бомбоубежищ, расширяется сеть стрелковых клубов.

Кузнецов указал, что НАТО разместит новые силы в Финляндии в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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