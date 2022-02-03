В Еврокомиссии объяснили, как россиянам получить европейский ковид-сертификат
Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что европейский ковид-сертификат смогут получить люди, привитые несертифицированными в Евросоюзе вакцинами, сообщает ТАСС.
По его словам, чтобы стать обладателем документа, который облегчает въезд в ЕС, после вакцинации российскими или китайскими препаратами нужно будет сделать бустерную прививку, но уже разрешённой в ЕС вакциной.
«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу», - подчеркнул Виганд.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершён процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов на фоне пандемии коронавируса, сообщает RT.
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