В Еврокомиссии назвали главную задачу Зеленского

Добавим, также ранее стало известно, что Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины виновным в незаконной агитации во время голосования во втором туре выборов главы государства. Как отмечают «Украинские новости», его оштрафовали на 32,4 доллара. При этом источник подчёркивает, что сам Зеленский на заседание суда не явился.

«ФедералПресс» напоминает, что во время выборов на Украине, 21 апреля, Владимир Зеленский посетил один из участков. Выяснилось, что он проголосовал за себя самого. Это стало известно после того, как он на камеру показал бюллетень, что является нарушением закона.

Ранее НСН писала, что Владимир Зеленский планирует предложить депутатам Рады проголосовать за проведение инаугурации в воскресенье, 19 мая. По его мнению, действующая власть пытается оттянуть её дату, чтобы лишить избранного президента Украины права роспуска Верховной рады в установленные законом сроки.

В свою очередь, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что за словами Зеленского стоит совсем другая мотивация.

