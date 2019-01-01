В Еврокомиссии назвали главную задачу Зеленского
В ближайшие два года главной задачей Владимира Зеленского станет выплата государственных долгов. Как пишет ТАСС, об этом заявил Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан. Он подчеркнул, что в 2019-2020 годах Киев должен погасить задолженность, размер которой превышает 30% годового бюджета Украины.
Второй проблемой Киева, по словам Хана, является завершение контракта с Москвой на транзит газа в Европу.
Добавим, также ранее стало известно, что Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины виновным в незаконной агитации во время голосования во втором туре выборов главы государства. Как отмечают «Украинские новости», его оштрафовали на 32,4 доллара. При этом источник подчёркивает, что сам Зеленский на заседание суда не явился.
«ФедералПресс» напоминает, что во время выборов на Украине, 21 апреля, Владимир Зеленский посетил один из участков. Выяснилось, что он проголосовал за себя самого. Это стало известно после того, как он на камеру показал бюллетень, что является нарушением закона.
Ранее НСН писала, что Владимир Зеленский планирует предложить депутатам Рады проголосовать за проведение инаугурации в воскресенье, 19 мая. По его мнению, действующая власть пытается оттянуть её дату, чтобы лишить избранного президента Украины права роспуска Верховной рады в установленные законом сроки.
В свою очередь, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что за словами Зеленского стоит совсем другая мотивация.
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