В Эстонии выделили более 900 тысяч евро на демонтаж советских памятников

Власти Эстонии выделили более 900 тысяч евро на демонтаж и перенос военных памятников времен СССР. Об этом сообщила пресс-секретарь кабмина республики Евгения Вяря.

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«Правительство выделило учреждениям, подведомственным министерству обороны, €916 405 на деятельность, связанную с переносом из публичного пространства угрожающих безопасности советских военных памятников», — цитирует пресс-секретаря портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

Отмечается, что эстонский кабмин принял соответствующее решение еще 22 декабря.

Ранее в республике были одобрены поправки к строительному кодексу, которые облегчают принятие решений о демонтаже советских памятников и других архитектурных объектов, которые якобы служат «поддержкой или оправданием оккупационному режиму и актам агрессии».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПамятникиЭстония
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