В Эстонии выделили более 900 тысяч евро на демонтаж советских памятников
Власти Эстонии выделили более 900 тысяч евро на демонтаж и перенос военных памятников времен СССР. Об этом сообщила пресс-секретарь кабмина республики Евгения Вяря.
«Правительство выделило учреждениям, подведомственным министерству обороны, €916 405 на деятельность, связанную с переносом из публичного пространства угрожающих безопасности советских военных памятников», — цитирует пресс-секретаря портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR).
Отмечается, что эстонский кабмин принял соответствующее решение еще 22 декабря.
Ранее в республике были одобрены поправки к строительному кодексу, которые облегчают принятие решений о демонтаже советских памятников и других архитектурных объектов, которые якобы служат «поддержкой или оправданием оккупационному режиму и актам агрессии».
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