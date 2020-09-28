В Эстонии возобновил работу штаб по борьбе с коронавирусом

В Эстонии возобновил работу штаб по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здоровья страны.

Отмечается, что возобновление работы штаба связано с ростом числа заражений коронавирусом в стране за последние недели. В департаменте добавили, что сроки работы организации будут зависеть от длительности второй волны коронавируса.

Режим чрезвычайного положения действовал в стране с 13 марта по 17 мая в связи с пандемией. За все время в Эстонии заразились 3,2 тыс. человек, из которых 64 скончались.

Ранее сегодня сообщалось, что в Москве индекс распространения коронавирусной инфекции за последние три недели вырос в три раза.

