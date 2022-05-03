В Эстонии решили не отзывать подпись под договором о границах с Россией

Парламент Эстонии отказался от территориальных претензий к России и отклонил проект отзыва подписи под пограничным договором с РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Границы без подписей. В России напомнили о нацисткой риторике эстонских приверженцев Тартуского договора

Ранее стало известно, что оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии предложила отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Россией и восстановить границы страны, предусмотренные в Тартуском мирном договоре. Согласно документу от 1920 года, Эстонии принадлежат часть территорий Псковской и Ленинградской областей. Однако Россия считает, что договор не имеет юридической силы.

В ходе заседания во вторник эстонский парламент проголосовал против инициативы: за отзыв подписей высказались 28 депутатов, 53 не поддержали предложение.

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