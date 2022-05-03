В Эстонии рассмотрят предложение об отзыве подписи под договором о границе с Россией

Парламент Эстонии 3 мая рассмотрит предложение отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

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С инициативой выступила оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии. Парламентарии предлагают отменить подписи под договором от 18 февраля 2014 года.

«По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре», — указано в пояснительной записке к предложению.

Сейчас Россия и Эстония не имеют юридически оформленной границы, пишет Газета.ру. При этом РФ считает Тартуский договор от 1920 года историческим документом, не имеющим юридической силы, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаРоссияЭстония
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