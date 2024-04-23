В Эстонии пригрозили принудительно закрыть православные монастыри

Монастыри Эстонской православной церкви (ЭПЦ) могут быть закрыты в принудительном порядке, если откажутся выйти из канонической связи с Московским патриархатом Русской православной церкви (РПЦ МП). Об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает ERR.

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Отмечается, что соответствующее заявление эстонский министр сделал перед встречей с руководством Пюхтицкого монастыря.

Ляэнеметс заявил, что государство будет вынуждено решать данный вопрос через суд. Министр допустил, что эта проблема может усложниться, однако выразил уверенность, что ее решение будет найдено. Он подчеркнул, что приходы ЭПЦ должны принять самостоятельное решение о разрыве отношений с РПЦ МП.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады поторопиться с принятием во втором чтении законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви.

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ФОТО: ТАСС / EPA / Radek Pietruszka
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