В Эстонии предупредили о возможном закрытии границы с Россией
Эстония может временно закрыть контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на департамент полиции и погранохраны.
Там заявили, что если будет принято решение о закрытии пограничных пунктов «из-за миграционного давления, вы больше не сможете вернуться в Эстонию через этот КПП».
Подчеркивается, это связано с задачей защитить национальную безопасность и общественный порядок из-за растущего потока иностранных граждан, у которых нет права на въезд в Европейский союз.
Ранее власти Эстонии в пятницу начали устанавливать на границе с Россией дополнительные заграждения, известные как «зубы дракона», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru