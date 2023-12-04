В Эстонии предупредили о возможном закрытии границы с Россией

Там заявили, что если будет принято решение о закрытии пограничных пунктов «из-за миграционного давления, вы больше не сможете вернуться в Эстонию через этот КПП».

Подчеркивается, это связано с задачей защитить национальную безопасность и общественный порядок из-за растущего потока иностранных граждан, у которых нет права на въезд в Европейский союз.

Ранее власти Эстонии в пятницу начали устанавливать на границе с Россией дополнительные заграждения, известные как «зубы дракона», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

