Эстония начала устанавливать дополнительные «зубы дракона» на границе с РФ

Республиканская погранохрана сообщила, что заграждения устанавливают в рамках подготовки к возможному закрытию контрольно-пропускного пункта в Нарве.

Там заявили, что внимательно следят за ситуацией на границе с Россией. Эстонская сторона обвинила РФ в «миграционном давлении» и якобы намеренной отправке беженцев на границы с Евросоюзом.

На пограничном мосту в Нарве 16 ноября появились первые бетонные заграждения. Ранее в Эстонию пытались попасть 19 выходцев из стран Африки и Ближнего Востока.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что республика не спешит закрывать погранпереходы на границе с Россией по примеру Финляндии, сообщает «Радиоточка НСН».

