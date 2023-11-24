Эстония начала устанавливать дополнительные «зубы дракона» на границе с РФ
Власти Эстонии в пятницу начали устанавливать на границе с Россией дополнительные заграждения, известные как «зубы дракона», передает портал ERR.
Республиканская погранохрана сообщила, что заграждения устанавливают в рамках подготовки к возможному закрытию контрольно-пропускного пункта в Нарве.
Там заявили, что внимательно следят за ситуацией на границе с Россией. Эстонская сторона обвинила РФ в «миграционном давлении» и якобы намеренной отправке беженцев на границы с Евросоюзом.
На пограничном мосту в Нарве 16 ноября появились первые бетонные заграждения. Ранее в Эстонию пытались попасть 19 выходцев из стран Африки и Ближнего Востока.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что республика не спешит закрывать погранпереходы на границе с Россией по примеру Финляндии, сообщает «Радиоточка НСН».
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