МВД Латвии заявило, что не планирует полностью закрывать границу с Россией

Финляндия до 13 декабря закроет все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

По его словам, причина закрытия — резко возросшее число просителей убежища из третьих стран. Власти Финляндии считают, что их действия якобы координирует Россия. Указывается, что прием заявлений на предоставление убежища в Финляндии теперь будет идти только в морских портах и аэропортах. Так, последний КПП на границе с РФ «Райя-Йоосеппи» будет закрыт 30 ноября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

