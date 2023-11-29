МВД Латвии заявило, что не планирует полностью закрывать границу с Россией
Латвия не планирует полностью закрывать границу с Россией по примеру Финляндии, заявил министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис, передает агентство LETA.
Он отметил, что в последнее время количество попыток нелегального въезда в Латвию сократилось, власти и органы будут следить за развитием ситуации на границе.
Финляндия до 13 декабря закроет все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
По его словам, причина закрытия — резко возросшее число просителей убежища из третьих стран. Власти Финляндии считают, что их действия якобы координирует Россия. Указывается, что прием заявлений на предоставление убежища в Финляндии теперь будет идти только в морских портах и аэропортах. Так, последний КПП на границе с РФ «Райя-Йоосеппи» будет закрыт 30 ноября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru