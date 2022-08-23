В Эстонии назвали заявления ФСБ о предполагаемой убийце Дугиной провокацией

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что расценивает заявление ФСБ РФ о бегстве в республику предполагаемой исполнительницы убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, как провокацию. Слова эстонского министра привел портал национального телерадиовещания ERR.

«Мы расцениваем это [заявление ФСБ России] как провокацию со стороны Российской Федерации <...>, нам больше нечего сказать по этому поводу», - заявил Рейнсалу.

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В автомобиле, за рулем которого находилась Дария Дугина, сработало взрывное устройство. Женщина погибла на месте. Это произошло вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы под Москвой.

По факту убийства возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Уже в понедельник ФСБ заявило, что убийство подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей назвало гражданку Украины Наталью Вовк. Скобы после совершения преступления она скрылась в Эстонии.

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ФОТО: РИА Новости / ФСБ
ТЕГИ:УбийствоЭстония
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